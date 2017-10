Singen im Rundfunk Salvatorkirche Sängerinnen und Sänger gesucht für Projekt.

Aalen. Am zweiten Advent wird aus der Salvatorkirche in Aalen ein weltweit zu hörender Gottesdienst übertragen. Dieser wird vom Chor der Salvatorkirche musikalisch begleitet. Die Chorproben dazu beginnen nun. Es besteht die Möglichkeit, als Sängerin oder Sänger an diesem Ereignis teilzunehmen. Die Proben sind dienstags ab 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr im Salvatorheim.

© Schwäbische Post 02.10.2017 16:45