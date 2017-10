Unterwegs mit dem Kanu







Aalen. Spaß und Action erlebten 150 Schülerinnen und Schüler mit der Kreissparkasse Ostalb beim Kanufahren. Bei insgesamt fünf Ausfahrten nahmen junge Abenteurer im Alter von 10 bis 17 Jahren teil und erlebten spannende Paddeltouren auf der Altmühl. Voller Vorfreude standen die Kinder und Jugendlichen morgens am Buseinstieg. Der Startpunkt der Kanutour lag im mittelfränkischen Solnhofen-Eßlingen. Von dort konnten die Schüler ihren Teamgeist unter Beweis stellen und gemeinsam an steilen Kalksteinfelsen, historischen Orten, eindrucksvollen Burgen und idyllischen Uferabschnitten vorbei ins Ziel in Dollnstein fahren. Nach einer professionellen Einweisung ins Kanufahren für alle Neulinge wurde die 11 Kilometer lange Strecke von allen Teilnehmern problemlos und mit großem Spaß gemeistert. Etwa nach der Hälfte der Strecke war es an der Zeit für eine ausgiebige und stärkende Mittagspause. Große Freude bereiteten bei der Weiterfahrt die Wasserrutschen, auf denen man mit den Kanus die Stauwehre umfahren kann. Die Boote nahmen auf der Rutsche flotte Fahrt auf und tauchten mit einer großen Bugwelle ins Altmühlwasser ein. Die Wasserschwalle, die dabei ins Boot kamen, sorgten für eine erfrischende Abkühlung.

zurück © Schwäbische Post 02.10.2017 16:46