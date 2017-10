Feuer im Pizzaservice

Schwäbisch Gmünd. Brandstifter könnten ein Feuer in einem Pizzaservice in der Gmünder Rechbergstraße in der Nacht zum Dienstag ausgelöst haben, davon geht die Polizei derzeit aus. Das Feuer sei in der Nacht gegen 2 Uhr bemerkt worden, teilt die Polizei mit. Bei dem Brand sei es zu einer Verpuffung gekommen, eine Schaufensterscheibe sei zu Bruch gegangen, die Scherben seien dabei bis zu zehn Meter weit auf die Straße geflogen. Etwa 10 000 Euro Schaden seien entstanden.

Die Polizei gehe deshalb von Brandstiftung aus, weil es in dem Ladenraum mehrere Brandherde gegeben habe. Der oder die Täter müssen wohl durch die Eingangstür hinein gelangt sein. Außerdem sei ein älterer, silberfarbener Mercedes aufgefallen, der über die Josefstraße davongefahren sei und mit dem Brand in Verbindung stehen könnte.

Der Kriminaldauerdienst in Schwäbisch Gmünd habe nun die Ermittlungen aufgenommen, teilt die Polizei weiter mit. Und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeidirektion in Aalen unter der Telefonnummer (07361) 5800.