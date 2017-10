Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Heidenheim Ein lauter Knall ließ in der Nacht von Montag auf Dienstag die Anwohner der Leintalstraße in Heidenheim aus dem Schlaf schrecken. Unbekannte hatten sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht und diesen auf noch nicht bekannte Art und Weise aufgesprengt. Danach entwendeten die Diebe aus dem Automaten die Kasse und Zigaretten. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht exakt beziffern. Dieser wird aber wohl im mittleren vierstelligen Bereich liegen, vermutet die Polizei. Zeugen haben im Umfeld der Tat zwei jüngere Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren beobachtet. Einer davon trug eine weiße Kapuzenjacke. Die Polizei Heidenheim (07321) 322432 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise.

