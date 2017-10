Auto überschlägt sich auf der A 7

Aalen-Waldhausen. Am Dienstag, gegen 8.20 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem Daimler Kombi auf der A 7 in Richtung Würzburg unterwegs. Etwa auf Höhe von Waldhausen geriet der Wagen wegen Aquaplaning ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Böschung überschlug sich der Mercedes und blieb anschließend auf dem Dach auf dem Pannenstreifen liegen. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

