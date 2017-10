Unfall auf der B 29 in Oberalfingen Lastwagen prallt gegen ein Auto Es entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Aalen-Oberalfingen. Gegen 9 Uhr prallte am Mittwoch ein Lastwagen in Oberalfingen auf der B 29, Abzweigung Nördlinger Straße, gegen ein Auto. Nach Polizeiangaben entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Zudem wurde eine Person leicht verletzt. Zum Tathergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt.

