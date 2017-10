Polizei sucht nach Zeugen Einbruch in eine Tankstelle in Ebnat Der Verdächtige flüchtet nach Polizeiangaben ohne Beute.

Aalen-Ebnat. In der Nacht zum Mittwoch wurde in die Werkstatt einer Tankstelle in der Jurastraße eingebrochen. Der Einbrecher betrat danach wohl auch andere Räume. Er verließ nach Polizeiangaben den Tatort anschließend jedoch, nach bisherigen Erkenntnissen, ohne Beute. Die Polizei in Aalen nimmt Beobachtungen von Zeugen im Bereich der Tankstelle, während deren Schließungszeiten, unter Telefon (07361) 5240 entgegen.

zurück © Schwäbische Post 04.10.2017 10:49

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte