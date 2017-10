Unfall mit drei Leichtverletzten 19-Jährige fährt auf Vordermann auf Es entseht nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 18 000 Euro.

Westhausen. Am Dienstagvormittag hielten zwei Fahrzeuge auf der Linksabbiegespur der B 29 zur BAB7, in Richtung Würzburg. Dort fuhr gegen 10.50 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin auf ein stehendes Fahrzeug der Marke VW auf, den sie noch auf den Opel schob, der vor dem VW stand.

Dessen 56-jähriger Fahrer, seine 29-jährige Beifahrerin und ein 12-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden an den drei Unfallautos wurden nach Polizeiangaben auf insgesamt rund 18 000 Euro geschätzt.

© Schwäbische Post 04.10.2017 10:55

