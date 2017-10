Sachschaden von rund 11 000 Euro Unbekannter beschädigt Ampelmast in Wasseralfingen Der Unfallfahrer ist noch nicht gefasst.

Aalen-Wasseralfingen. Rund 11 000 Euro Schaden ließ ein unfallflüchtiger Fahrer zurück, als er in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Einmündung Stiewingstraße einen Ampelmast beschädigte. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein grün lackiertes Fahrzeug gehandelt haben, berichtet die Polizei. Zeugen können sich bei der Polizei in Aalen, Telefon (07361) 5240, melden.

