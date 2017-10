20-Jährige fährt gegen Auto Es entsteht ein Sachschaden von rund 10 000 Euro Die Autofahrerin muss ihren Führerschein abgeben.

Bopfingen. Eine unter Alkoholeinwirkung stehende 20-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstagmorgen die Mozartstraße. Gegen 6 Uhr kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo sie gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes Benz prallte. Die Unfallfahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Polizeiangeben wurde ihr Führerschein eingezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

