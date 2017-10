Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Der IC 2164 von Aalen in Richtung Stuttgart, Abfahrt 7.01 am Hauptbahnhof Aalen, ist mit einer anderen Wagenreihung unterwegs.

6.38 Uhr: Mittlerweile wurde jeder siebte Mediziner in den Kliniken in Baden-Württemberg nicht an einer deutschen Universität ausgebildet. Die "Stuttgarter Zeitung" vermeldet zudem, dass der stärkste Zuwachs aus den aktuellen Flüchtlingsländern sei. So praktizieren inzwischen 114 Syrer an baden-württembergischen Kliniken, fast 50 seien im vergangenen Jahr hinzu gekommen, meldet die Zeitung. Doch die Ärztekammer findet, dass dies nicht die einzige Lösung sein könne und fordert mehr Studienplätze im Inland für Fachpersonal.

6.18 Uhr: Pendler können sich freuen: Bei der Bahn gibt's derzeit keine Verspätungen.

6.11 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer: Es gibt noch keine größeren Behinderungen auf den Straßen.

6.11 Uhr: Ein wechselhafter Donnerstag erwartet uns heute wettertechnisch. Hier gibt's den ausführlichen Bericht von Tim Aramowski zum Wetter.

6.11 Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start in diesen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janina Ellinger fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.