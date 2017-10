Immer weniger Impfungen

Die Hände mehrmals täglich gründlich zu waschen.

Beim Essen auf eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung achten.

Viel zu trinken. Am besten Wasser, Tee und Saftschorlen.

Sport nicht zu vergessen – und sich mindestens drei, vier Mal pro Woche eine halbe Stunde an der frischen Luft bewegen.

Räume nicht überheizen und regelmäßig lüften.

Viel Schlaf und Entspannung.

Mit Herbstbeginn kommen auch schon die ersten Grippenwellen. Um sich davor zu schützen, empfehlen Ärzte sich impfen zu lassen. Das soll vor allem in den Monaten Oktober und November optimal sein, so die Kaufmännische Krankenkasse (KKH).Laut einer Datenerhebung der KKH ist die Zahl der Grippeschutzimpfungen in den vergangenen acht Jahren gesunken. Während sich im Jahr 2009 noch jeder fünfte KKH-Versicherte gegen die Grippe impfen ließ, waren es 2016 nur noch rund jeder Siebte. Die Tendenz weiter abnehmend. Besonders auffällig: Für die Schutzimpfung entschieden sich doppelt so viele Frauen wie Männer. Darüber hinaus seien die Impfquoten in Ostdeutschland mit 51,4 Prozent deutlich höher als in westlichen Bundesländern mit 30,4 Prozent.„Vor allem Risikogruppen sollten sich daher unbedingt einmal jährlich gegen Grippe impfen lassen“, empfiehlt Horst Gentner vom Serviceteam der Kaufmännischen Krankenkasse in Aalen. Dazu zählen über 60-Jährige, chronisch Kranke, Schwangere und medizinisches Personal. Aber auch Menschen, die sich jeden Tag in großen Menschenansammlungen aufhalten, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, sollten sich impfen lassen. Bei ihnen sei das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs einer Influenza höher.Die Kosten für die Grippespritze übernimmt die KKH für ihre Versicherten. „Die rechtzeitige Schutzimpfung, die allgemein gut vertragen wird, ist die wirksamste vorbeugende Maßnahme gegen Grippe“, rät Gentner. Oktober und November seien dafür jetzt die optimale Zeit. „Dann hat das Immunsystem bis zum Start der Grippewelle ausreichend Zeit, um sich auf die Abwehr von Grippeviren vorzubereiten.“Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Impfquote von 75 Prozent für über 60-Jährige wird in Deutschland – mit einer Quote von nur 35,3 Prozent – nicht erreicht.Doch warum lassen sich die Deutschen nicht impfen? Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kommen den Menschen Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung. Besonders verbreitet sei bei den Risikogruppen der Älteren und chronisch Kranken der Mythos, die Grippeschutzimpfung könne die Erkrankung selbst auslösen.„Dem ist aber nicht so“, beruhigt Gentner. „Zudem wird die Grippe von vielen Menschen nicht mehr als schwere Krankheit wahrgenommen. Dabei ist die echte Grippe, auch Influenza genannt, eine ernst zu nehmende Erkrankung.“ Sie wird durch Viren verursacht und führt in Deutschland zu 10 000 bis 20 000 Todesfällen im Jahr.Im Gegensatz zur Erkältung, die meist schleichend beginnt, geht die echte Grippe in der Regel mit plötzlich einsetzendem, hohem Fieber bis 41 Grad einher. Zudem haben die Betroffenen starke Kopf- und Gliederschmerzen und fühlen sich schwach.Um das Immunsystem zu stärken, rät die KKH:

Weitere Infos unter www.kkh.de.