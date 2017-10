Fußgängerin schwer verletzt Frau will mit Rollator die Straße überqueren und wird von Auto erfasst

Heidenheim. Nach einem Auffahrunfall auf der Friedrichstraße wurde am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr eine 82-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein 82-jähriger Ford-Fahrer hatte laut Polizei angehalten, um der Rentnerin mit ihrem Rollator das Überqueren auf Höhe der Post zu ermöglichen. Dies bemerkte eine Golf-Fahrerin hinter ihr zu spät und fuhr auf den Ford auf. Der erfasst seinerseits durch die Wucht des Aufpralls die Fußgängerin. Die Seniorin wurde in eine Klinik gebracht.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 2000 Euro.

