Eilmeldung +++ Kazuo Ishiguro bekommt den Literatur-Nobelpreis +++

Britischer Autor japanischer Herkunft erhält die wichtigste Literaturauszeichnung, den Literatut-Nobelpreis: Kazuo Ishiguro wurde mit dem Roman "Was vom Tage übrigblieb" weltbekannt.

Weitere wichtige Werke sind die Romane "A Pale View of Hills" (1982, deutscher Titel: "Damals in Nagasaki") 1984) und "An Artist of the Floating World" (1986, deutscher Titel: "Der Maler der fließenden Welt") sowie "Alles was wir geben mussten" (2005).

Ishiguro wurde in Japan geboren und lebte dort bis 1960. Als er fünf Jahre alt war, zog seine Familie nach Großbrittanien. Ishiguro wuchs in Guildford auf und studierte zunächst Englisch und Philosophie an der University of Kent in Canterbury (B.A. 1978) und besuchte später Malcolm Bradburys "Creative Writing Course" an der University of East Anglia, Norwich, wo er im Jahr 1980 seinen M.A. in Literatur absolvierte. Bereits während dieser Zeit schrieb Ishiguro erste Kurzgeschichten, die allesamt veröffentlicht wurden und ihm einen Vertrag für seinen ersten Roman einbrachten, bevor dieser überhaupt vollendet war. Er engagierte sich in den 1980er Jahren an zahlreichen sozialen Projekten. Dabei lernte er auch seine Frau kennen, die er 1986 heiratete. Heute lebt er mit seiner Frau und seiner Tochter in London. jhs