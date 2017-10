Warnung vor Sturm

Die Unwetterzentrale gibt eine Warnung der Stufe "Orange" für den Ostalbkreis heraus. Gewarnt wird vor orkanartigem Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern.

Die Vorhersage für Freitag: Vorhersage für Freitag

Am Freitag gibt es einen Wechsel von etwas Sonne und dichteren Wolken. Es werden im Tagesverlauf vermehrt Schauer, teils auch einzelne Gewitter mit Graupel erwartet. Die Temperaturen erreichen 8 Grad auf der Westalb und bis 14 Grad am Bodensee. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark, um West.

In der Nacht zum Samstag ist es meist stark bewölkt und es treten noch einzelne Schauer auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 Grad am Rhein und 3 Grad im Bergland.