Leserbeiträge Am Freitag wird es kühl und nass VON LESER TIM ABRAMOWSKI

Im Vergleich zum Donnerstag halbieren sich die Temperaturen: Es kann den Tag über immer wieder mal regnen und die Temperaturen liegen nur noch bei 9 bis 11 Grad. Die 9 Grad gibts beispielsweise in Elchingen, Dorfmerkingen und Bartholomä. 10 werden es in Aalen, Ellwangen und Bopfingen. 11 Grad werden es in Schwäbisch Gmünd. Der stürmische Wind lässt langsam wieder nach.

Der bessere Tag des Wochenendes wird der Samstag. Es sind (wenn überhaupt) nur vereinzelte Schauer möglich und die Spitzenwerte liegen bei 12 Grad. Am Sonntag fällt schon wieder mehr Regen und auch die Temperaturen gehen zurück. Die neue Woche startet unbeständig bei maximal 12 bis 13 Grad.

