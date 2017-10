Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Aufgepasst! In Ellwangen kommt es auf der B290 im Ortsinneren zu stockendem Verkehr.

7.12 Uhr: Keine gute Nachrichten für Autofahrer: Auf der Einhornstraße und Donzdorfer Straße in Strassdorf kommt es ebenfalls zu stockendem Verkehr. Zudem staut sich auf B29 zwischen Urbach und Plüderhausen der Verkehr wegen Brückenarbeiten. Die Baustelle ist aber nur noch bis zum 15. Oktober.



7.20 Uhr: Für alle Autofahrer auf der B29 zwischen Aalen und Stuttgart: Zischen Urbach und Plüderhausen ist wegen Brückenarbeiten in beiden Richtungen nur eine Spur frei. Deswegen kommt es zu Verzögerungen auf dem Straßenabschnitt. Aber nur noch bis zum 15. Oktober.

7.07 Uhr: Auf der Stauferstraße in Bargau staut es sich derzeit. Zudem ist die K3279 nahe dem Kreisel der L1161 gesperrt.

7.03 Uhr: Autofahrer aufgepasst: Auf der B 29 von Essingen Richtung Mögglingen kann es, wegen Verkehrsstaus, zu Verzögerungen kommen. Der Stau wirkt sich bis nach Böbingen an der Rems aus. Update: Bei der B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd kann es vor der Stadt zu stockendem Verkehr kommen.

6.50 Uhr: Die grün-schwarze Landesregierung Baden-Württemberg will die Abiturprüfungen der gymnasialen Oberstufe neu gestalten. Das Kabinett soll nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung die neuen Pläne von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am kommenden Dienstag beschließen, gab eine Sprecherin des Ministeriums bekannt. Die Prüfungen sollen laut Sprecherin „konzentrierter und effektiver" werden: Anstatt den vier schriftlichen und einer mündlichen Prüfung soll es dann drei schriftliche und zwei mündliche Prüfungen geben. Für die neuen Pläne seien zusätzlich aber insgesamt 65 Lehrerstellen nötig. Kostenpunkt: 4,6 Millionen Euro im Jahr. Die Neuerungen sollen ab 2019 gelten.

6.33 Uhr: Auf der A8 zwischen Kirchheim unter Teck-Ost und Stuttgart-Flughafen/Messe gab es im Baustellenbereich einen Unfall. Zudem ist die Nürtinger Straße gesperrt. Der Verkehr staut sich und es kann zu Verzögerungen kommen. Update: Derzeit staut sich der Verkehr 13 Kilometer.

6.27 Uhr: Bahnfahrer aufgepasst: Der IC 2164 von Aalen Hauptbahnhof in Richtung Stuttgart, Abfahrt 7.01 Uhr, hat keine rollstuhlgerechte Einrichtung und keine behindertengerechte Toilette in Wagen 9. Zudem fährt der Zug ohne 1. Klasse. Der IC 2061 von Aalen Hauptbahnhof in Richtung Ellwangen hat eine andere Reihenfolge der Wagen.

6.23 Uhr: Autofahrer können sich freuen: Auf den Straßen läuft der Verkehr.

6.23 Uhr: Gute Nachrichten für Pendler: Die Bahn hat bis jetzt noch keine Verspätungen.

6.15 Uhr: Der Freitag wird wettertechnisch kühl und nass. Hier gibt's den ausführlichen Bericht von Tim Aramowski zum Wetter.

6.15 Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start in diesen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janina Ellinger fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.