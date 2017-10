Welche Versicherung hilft im Ernstfall? Experten erklären, bei welchen Schäden bezahlt wird und worau geachtet werden muss.

Foto: Pixabay

Aalen. Nach heftigen Stürmen wie dem Unwettertief „Xavier“ kommt bei vielen Menschen die Fragen auf: Wer übernimmt die Kosten für Sachschäden? Was zahlt die Versicherung? Nach Auskunft der ARAG Experten werden Sturmschäden grundsätzlich von drei Versicherungen abgedeckt: den Gebäude-, Hausrat- und Kaskoversicherung. Aber welche Versicherung deckt welchen Schaden ab?



Wohngebäudeversicherung

Die derzeit übliche Wohngebäudeversicherung deckt jegliche Sturmschäden am Gebäude ab. Das schließt Feuer-, Leitungswasser- und Hagelschäden mit ein. Auch Folgeschäden sind mitversichert. Darunter fällt zum Beispiel, wenn durch ein abgedecktes Dach Regenwasser ins Haus eindringt und Wände, Decken oder Fliesen beschädigt.

Und die Kosten? Die Wohngebäudeversicherung übernimmt alle Ausgaben, die der Eigentümer braucht, um das Haus nach einem Sturm wieder zu reparieren. Experten raten, dass sich jeder diese Versicherung abschließen sollte. Die Gebäudeversicherung für Eigentumswohnungen wird in der Regel von der Hausverwaltung abgeschlossen. Die Höhe der Versicherungsbeiträge richtet sich nach der Region, in der man wohnt. Die Bundesrepublik ist dabei in verschiedene Gefahrenzonen aufgeteilt: In Gebieten, in denen es häufiger stürmt, ist es einfach teurer, sich gegen Sturmschäden zu versichern.



Hausratversicherung

Mit der Hausratsversicherung sind Standardleistungen, wie Einbruch, Brand- und Leitungswasserschäden abgedeckt. Zudem werden auch Folgeschäden bei Sturm- und Hagelschäden an Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen die Kosten von der Versicherung übernommen.

Die Glasversicherung deckt die Bruchschäden an Fenster - und Türscheiben und Glasdächern ab – auch die Kosten für eine eventuell erforderliche Notverglasung. Für Gebäude, die sich noch im Bau befinden, ist eine Bauleistungsversicherung notwendig. Jedoch decken beide Versicherungen nicht alle Fälle, wie zum Beispiel wenn der Keller nach einem heftigen Gewitter vollläuft.

Elementarschadenversicherung

Bei solchen Fällen gilt die sogenannte Elementarschaden-Versicherung. Sie ist für Schäden, die über Sturm, Regen und Hagel hinausgehen, verantwortlich. Zum Beispiel bei Schäden durch Starkregen, Rückstau, Hochwasser, Schneedruck, Erdrutsch, Erdsenkung oder Erdbeben.



Kaskoversicherungen

Durch die Kaskoversicherungen werden alle Sturm- und Hagelschäden an Autos abgedeckt. Wird das Fahrzeug beispielsweise durch umherfliegende Dachpfannen, herabstürzende Äste oder umgestürzte Bäume beschädigt, tritt die Teilkaskoversicherung ein. Sie zahlt die notwendigen Reparaturen oder ersetzt im Bedarfsfall den Zeitwert des Wagens. Die Teilkasko kommt allerdings nicht für mittelbare Sturmschäden auf – im Gegensatz zur Vollkaskoversicherung, die Schäden am eigenen Fahrzeug, die durch eigenes Verschulden entstanden sind, abdeckt.

Experten raten jedoch, Schäden so schnell wie möglich der Versicherung zu melden. Um Folgeschäden zu vermeiden, sind notdürftige Reparaturen zwar erlaubt, bevor der Gutachter der Versicherung da war, aber um auf Nummer sicher zu gehen, sollten vor der Reparatur Fotos von der Schadensstelle gemacht werden.

zurück © Schwäbische Post 06.10.2017 07:41