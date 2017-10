+++Feuerwehreinsatz in der Silcherstraße+++

Aalen. Die Feuerwehr Aalen ist aktuell zu einem Einsatz in die Silcherstraße gerufen worden. Nach Angaben der Polizei gibt es dort starke Rauchentwicklung an einer Maschine in einem Wohnhaus. Es handele sich aber definitiv nicht um offenes Feuer, so die Polizei. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Diese Meldung wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

zurück © Schwäbische Post 06.10.2017 13:10

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte