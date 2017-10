21-Jähriger schrottet das Auto der Schwester

Göppingen. Ein junger Mann aus Göppingen war in der Nacht zum Samstag unerlaubt mit dem Auto seiner Schwester auf Spritztour. Die junge Frau wusste davon nichts. Als der 21-Jährige kurz nach ein Uhr morgens auf der B 10 von Stuttgart her kommend in Richtung Göppingen fuhr, verlor er die Kontrolle über den Ford. Auf Höhe der Anschlussstelle Ebersbach prallte der Wagen frontal in die Leitplanke und verursachte Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann noch nie im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Ein erster Alkoholtest verlief ebenfalls positiv. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, er sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

