Festnahme auf offener Straße in Gmünd

Mit vier Streifenwagen rückte die Polizei am Samstagvormittag in der Vorderen Schmiedgasse an, um einen Mann festzunehmen. Foto: kust

Schwäbisch Gmünd. Ein spektakulärer Polizeieinsatz spielte sich vor wenigen Minuten in der Vorderen Schmiedgasse ab. Polizisten rückten mit vier Streifenwagen an, um einen Mann festzunehmen. Passanten beobachteten, wie der Mann zu Boden gedrückt wurde. Der Einsatz sorgte für erhebliches Aufsehen, auch der Verkehr in der Gasse war kurzzeitig behindert. Der diensthabende Polizeiführer vom Dienst, Steffen Kugel, konnte noch während des Einsatzes erste, allerdings nur vorläufige Informationen geben. Demnach war der Polizei wohl eine Körperverletzung gemeldet worden. Der große Personaleinsatz bei der Festnahme sei nötig gewesen, um jedes Risiko, dass Menschen gefährdet werden könnten, auszuschließen. wof

