Zugmaschine mit geladenem Kranteil gesucht

Polizei meldet eine weitere Unfallflucht in Ellwangen

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Ellwangen. Ein bislang unbekannter Sattelzug bog am Freitag gegen 17 Uhr von der Siemensstraße in die Haller Straße/B290 ein. Hierbei beschädigte er mit seinem geladenen gelben Kranteil den dortigen Ampelmasten. Zuvor hatte der Fahrer wohl angehalten und versucht zu rangieren. Bei der Weiterfahrt kam es zu dem Aufprall.

Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise hatte der Auflieger ein grünes Esslinger Kennzeichen. Die Polizei in Ellwangen sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem Sattelzug machen können, Tel. (07961) 9300.