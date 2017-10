Defekter Saunaofen löst Feuerwehreinsatz aus

Bopfingen. Der Bopfinger Feuerwehr wurde am Samstag, gegen 19.15 Uhr, eine Rauchentwicklung in die Buchfeldstraße gemeldet. Die wehr rückte aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt an einem Saunaofen diesen entzündet hatte. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. Die Sauna wurde, laut Polizei, durch das Feuer leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Feuerwehr aus Bopfingen war mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.

