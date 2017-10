10.000 Euro Schaden

Ellwangen. Am Samstag gegen 12.05 Uhr fuhr ein 81-jähriger Pkw-Lenker auf der Landesstraße von Neunheim in Richtung Ellwangen. An der Einmündung zum Schloss wollte ein 54-jähriger Autofahrer nach links in Richtung Schloss abbiegen. Der 81-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den PKW des 54-Jährigen auf. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

