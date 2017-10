Vorfahrt nicht beachtet

Westhausen. Am Sonntag gegen 0.10 Uhr wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Kreisstraße aus Richtung Hülen kommend, auf die B 29 in Richtung Lauchheim abbiegen. Sie beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines 25-jährigen Autofahrers, der auf der B 29 in Richtung Lauchheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden der 25-Jährige, wie auch seine gleichatrige Beifahrerin leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich, laut Polize, auf etwa 15.000 Euro.

zurück © Schwäbische Post 08.10.2017 13:07