Im Turniergraben festgefahren

Schwäbisch Gmünd. Am Sonntag gegen 4.10 Uhr stieß ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen im Turniergraben gegen einen Poller und einen Baum. Dabei hatte er sich festgefahren und rangierte mehrere Male vor und zurück, bis sich das Auto durch das ständige Anstoßen an den Baum um etwa 90 Grad gedreht hatte. Nun konnte der Mann rückwärts rausfahren und sich von der Unfallstelle entfernen. Er wurde unmittelbar darauf von alarmierten Streifenbeamten in der Nähe der Unfallstelle fahrenderweise gesehen. Der 30-Jährige missachtete jegliche Anhaltezeichen und wollte sogar den Streifenwagen abdrängen. In der Asylstraße fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und schanzte über eine Bodenwelle zur Geschwindigkeitsbegrenzung. In der Parlerstraße konnte dem Wagen schließlich der weitere Weg versperrt und die Fahrt gestoppt werden. Der angetrunkene Fahrer war sogleich aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und beleidigte dabei neben den Polizeibeamten auch das ärztliche Personal. Zur Ausnüchterung wurde der 30-Jährige anschließend in Gewahrsam genommen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

