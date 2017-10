Tor von Umspannwerk eingefahren Kinder werden bei dem Unfall leicht verletzt.

Backnang. Am Sonntag gegen 16.30 Uhr kam eine 62-jährige Autofahrerin auf dem Weg von Backnang nach Steinbach nach links von der Neuen Straße ab, geriet in die Leitplanken und prallte schließlich gegen das Tor des dortigen Umspannwerkes. Hinten im Fahrzeug saßen die beiden Enkel mit 5 und 8 Jahren. Aufgrund der Wucht des Aufpralles wurde das Tor teilweise vom Fahrzeug durchbrochen. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Die 62-Jährige blieb unverletzt. Am Auto und an den Leitplanken entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils cirka 4000 Euro, am Tor ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Zur Absicherung des Betriebsgeländes und der notdürftigen Reparatur des Tores wurde die Betreiberfirma verständigt. Das Auto wurde durch ein Abschleppnehmen geborgen und abgeschleppt.

