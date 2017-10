Kleinbus überschlägt sich - ein Mitfahrer wird schwer verletzt

Crailsheim. In der Haller Straße hat sich am Montagmorgen um 3.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 48-jähriger Lenker eines Kleinbusses befuhr die Haller Straße in Richtung Roßfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache, so teilt die Polizei mit, fuhr der 48-Jährige beinahe mittig auf eine dortige Verkehrsinsel. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Gegenfahrspur auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Mitfahrer auf der ersten hinteren Sitzbank wurde schwer verletzt. Die beiden 23- und 25-jährigen Mitfahrer auf der zweiten hinteren Sitzbank wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswägen in Krankenhäuser gerbracht. Durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort waren, wurde auslaufendes Öl gebunden. Denn das Öl drohte, in die Kanalisation zu laufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

