Unvermittelt Notbremse gezogen

Stuttgart/Aalen. Ein 30-Jähriger hat am Freitagabend gegen 22.40 Uhr in einem Regionalexpress in Richtung Aalen offenbar kurz nach Abfahrt im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt die Notbremse gezogen. Verletzt wurde durch den Vorfall nach jetzigem Stand niemand, teilt die Polizei mit. Laut eigenen Angaben wartete der aus Berlin stammende Mann noch auf eine Bekannte, welche den Zug nicht rechtzeitig erreichte. Der zum Tatzeitpunkt stark alkoholisierte deutsche Staatsangehörige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen rechnen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt das Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer (0711) 870350 entgegen.

