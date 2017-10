Randale am Heidenheimer Bahnhof

Heidenheim. Vier bis fünf Jugendliche haben nach Zeugenaussagen am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr am Bahnhof in Heidenheim randaliert und dabei drei Metallstühle beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, konnten die tatverdächtigen Jugendlichen noch am Bahnhof von der Polizei kontrolliert werden. Der 20-jährige Haupttäter schweige bisher zu der Tat. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 100 Euro.

