Polizei fahndet nach Skodafahrer

Der Fahrer eines Skodas entzog sich am Dienstagabend einer Polizeikontrolle auf der Autobahn und flüchtete quer durch das östliche Kreisgebiet. Die Polizei sucht Zeugen, denen das Auto oder der Fahrer vor oder nach der Kontrolle aufgefallen sind. Zudem wurden nach den Beobachtungen der Polizei wohl mehrere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten des Flüchtenden gefährdet. Auch sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Waghalsige Flucht in Richtung Bayern - Auto rast mit 100 km/h durch die Ortschaften entlang der B29

Die Polizeikontrolle fand an der Ausfahrt Aalen/Westhausen aus der Autobahn 7 statt. Kontrolliert wurde der Verkehr aus Richtung Norden. Gegen 22.45 Uhr wurde der Skoda angehalten, der Fahrer war alleine im Auto. Aus dem Stand heraus beschleunigte er plötzlich stark. Der Wagen streifte einen von zwei Polizeibeamten, der sich Prellungen zuzog.

Der Pkw entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 29 in Richtung Bopfingen/bayerische Landesgrenze. Mit teilweise äußerst waghalsigen und gefährlichen Überholmanövern und sehr hohen Geschwindigkeiten, die auch in den durchfahrenen Orten weit über 100 km/h betrugen, flüchtete er vor der Polizei. In Riesbürg-Pflaumloch wurde der Skoda aus den Augen verloren.

Die Polizei sucht einen schwarzen oder anthrazitfarbigen Skoda Fabia, an dem die Kennzeichen DD-MF 7379 angebracht waren. Diese Kennzeichen wurden vor Wochenfrist im Raum Dresden gestohlen gemeldet. Der Fahrer des Skodas wurde auf ein Alter zwischen 25 und

35 Jahren und eine Größe zwischen 1,70 und 1,80 Meter geschätzt. Er hatte kurze, vermutlich braune Haare und einen Dreitagebart.

Die Polizei bittet jeden, dem der Skoda oder dessen Fahrer vor oder nach der Polizeikontrolle aufgefallen ist, sich zu melden. Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagabend auf der Bundesstraße 29 zwischen Westhausen und der Landesgrenze durch ein anderes Fahrzeug gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Alle Hinweise werden bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall am Sitz in Kirchberg/Jagst entgegen genommen, Telefon (07904) 94260