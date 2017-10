Polizeibericht Achtjährige verletzt

Dischingen. Eine Achtjährige wurde am Dienstag, gegen 7.50 Uhr, bei einem Unfall verletzt. Das Kind stieg an einer Haltestelle in der Fleinheimer Straße aus einem Bus. Anschließend überquerte es die Straße hinter dem abfahrenden Bus. Eine Fahranfängerin erfasste mit ihrem Auto die Achtjährige, als diese die Fahrbahn querte.

