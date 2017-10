16-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Adelmannsfelden. Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Radfahrer auf der Kreisstraße 3242. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegenüber der Einmündung zum Ottenhof. Der Radfahrer fuhr nach Mitteilung der Polizei als erster einer kleinen Radfahrgruppe aus einem Waldweg auf die Kreisstraße ein und wurde dabei gegen 16.35 Uhr von einem Auto erfasst, das in Richtung Adelmannsfelden unterwegs war. Der Radfahrer wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung und den in einem Hubschrauber eingeflogenen Notarzt ärztlich erstversorgt und anschließend ins Ostalbklinikum gebracht. Die 28 Jahre alte Fahrerin des Opels blieb bis auf einen Schock unverletzt, Sachschaden entstand in Höhe von rund 3000 Euro.

