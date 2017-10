Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft Unbekannter flüchtet

Heidenheim. Am Mittwochabend versuchte ein Mann gegen 21.40 Uhr in ein Juwelier-Geschäft auf der Clichystraße einzubrechen. Mit einem spitzen Gegenstand wollte er laut Polizei die Scheibe einschlagen. Dies misslang aber. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst worden war, flüchtete der Einbrecher, der einen Schaden von 3.5000 Euro an der Sicherheitsscheibe angerichtete hatte, in Richtung Schlossstraße. Er ist zirka 1,80 Meter groß, schlank und war dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Heidenheim . Telefon 07321/322-0.

