Telefonbetrüger schlagen wieder zu In Nördlingen täuschen die Täter vor, bei der Polizei zu arbeiten.

Nördlingen. Gestern Abend, zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr gingen bei der Polizei Nördlingen fünf Meldungen ein. Alle fünf Opfer wurden von einem "falschen" Polizeibeamten mit der Nummer „09081-110“ angerufen. Nach Polizeiangaben erklärten die Unbekannten am Telefon, dass die Polizei derzeit Einbrechern auf der Spur sei. Am Telefon rieten die Täter den Opfern, alles zu versperren. Nach Bargeld oder Wertsachen fragte der Anrufer angeblich nicht. Die Motivation des Anrufers ist bisher noch unklar. Die Polizei in Nördlingen ermittelt nun gegen den Unbekannten.

