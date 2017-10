Unbekannter zerkratzt in Schnaitheim acht Autos

Heidenheim-Schnaitheim. Sechs Autobesitzer hatten am Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag, ihre Fahrzeuge am Straßenrand der Nattheimer Straße geparkt. Ein Unbekannter kratzte an ihren Autos einen Buchstaben ein und flüchtete. Auch in der Kapellstraße war der Täter unterwegs. Dort beschädigte der Täter zwei Fahrzeuge. Da auch dort der Buchstabe "A" auf dem Autolack hinterlassen wurde, vermutet die Polizei, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Der Unbekannte richtete einen Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro an. Die Polizei in Schnaitheim (07321) 3220 hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

