Zwei Jungs glänzen als ehrliche und schlaue Finder



Heidenheim. Am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr waren ein Zwölf- und ein 16-Jähriger in einem Geschäft in der Virchowstraße. Sie fanden dort zwei zerknüllte 100-Euro-Scheine auf dem Boden. Die Finder zeigten sich umsichtig: Zum Ladeninhaber wollten sie nicht gehen, denn der Verlierer hätte ja auch ein Kunde sein können. Also wandten sie sich an die Polizei. Der Beamte gab ihnen den Rat, den Mann in dem Geschäft zu fragen, ob ihm Geld fehle. Gesagt getan. Der verneinte. Die Burschen erzählten von ihrem Fund und wiesen den Inhaber darauf hin, dass sich der Verlierer bei der Polizei in Heidenheim melden solle. Tatsächlich kam eine halbe Stunde später ein Mann in den Laden und suchte seine Geld, welches ihm beim Bezahlen aus dem Geldbeutel gefallen war. Der Mann zeigte sich überglücklich über die ehrlichen und umsichtigen Jungs. Er bekam sein Geld zurück und ließ den zwei Burschen ihren Finderlohn zukommen.

