Kurz und bündig Neuer Rektor an der DHBW

Heidenheim. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim hat wieder einen Rektor: Prof. Dr.-Ing. Dr. Rainer Przywara hat zum Start des neuen Studienjahrs sein Amt an der Hochschule angetreten. Seit 2002 war er als Professor an der Hochschule Hannover in der Fakultät für Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik beschäftigt, zuletzt war er Studiendekan Maschinenbau.

