Jetzt bewerben! Ein Abend nur für die Alltagshelden der Ostalb

Aalen/Schwäbisch Gmünd

Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben wäre unser Land um vieles

ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar. – Ex-Kanzler Helmut Kohl würdigte seinerzeit mit diesem Satz ausdrücklich diejenigen in der Gesellschaft, die ihre Freizeit für andere opfern. Helfer, Retter, Ehrenamtler – sie stehen meistens nicht im Rampenlicht, sondern in der zweiten Reihe. Öffentliche Anerkennung oder Ruhm ernten oft andere. Und doch sind sie für eine lebendige Gesellschaft in vielen Bereichen unersetzbar.

Die Schwäbische Post und die Gmünder Tagespost möchten in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse deshalb genau diese Alltagshelden ehren: Die sich einbringen in privaten Initiativen, Vereinen oder Kirchen, bei den Rettungsdiensten oder der Feuerwehr. Die in unzähligen Bereichen der Gesellschaft anderen zur Seite stehen und damit dazu beitragen, dass unsere Heimat lebens- und liebenswert ist.

Ob sie gehandicapte Menschen oder hilfebedürftige Senioren betreuen, Kinder und Jugendliche bei ihrem Hobby oder im Sport unterstützen, im Sanitätsdienst verletzte Sportler versorgen, in Naturfreundehäusern und Albvereinshütten hinterm Tresen stehen und bewirten, wenn andere frei haben, oder oder .... – die Zeitung möchte Ehrenämtlern danke sagen mit einer Einladung: Am Freitag, 27. Oktober, gibt es im Kinopark in Aalen und im Turmtheater Schwäbisch Gmünd einen Kinoabend ausschließlich für Ehrenamtliche.

Um 19 Uhr ist Einlass, um 19.30 Uhr begrüßen in Aalen SchwäPo-Chefredakteur Damian Imöhl und Jan Wiemann von der Kreissparkasse Ostalb die Gäste. In Schwäbisch Gmünd heißen Tagespost-Redaktionsleiter Michael Länge und Steffen Alt (KSK) die Alltagshelden willkommen. Sie laden zu einem Getränk ein, bevor um 20 Uhr der Film „Fack ju Göhte 3“ beginnt.

Ein Freigetränk und der Film – beides ist kostenlos – vorausgesetzt, man ist angemeldet. Wer ein Ehrenamt bekleidet und teilnehmen möchte – oder jemanden kennt, der sich durch sein Engagement einen solchen Abend mehr als verdient hat –, sollte per E-Mail einen Platz reservieren. Hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Zahl der Plätze ist in Schwäbisch Gmünd begrenzt auf 160, in Aalen auf 145.

So funktioniert’s: Anmeldungen ausschließlich per E-Mail an

ehrenamt@sdz-medien.de. mit folgenden Angaben: Vor- und Nachname des Ehrenämtlers – ganz wichtig, wenn man jemand anders vorschlagen möchte! – und Stichworte zum Ehrenamt (wie? wo?). Die Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 25. Oktober.