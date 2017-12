Einbrecher kommt über die Terrassentür Haus in Bartholomä durchsucht

Symbolbild: Pixabay

Bartholomä. Am Montag wurde zwischen 16 und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus westlich der Straße An der Heide in Bartholomä eingebrochen. Der Einbrecher drang über die Terrassentüre gewaltsam in das Haus ein und durchsuchte mehrere Räume. Gestohlen wurde wohl laut Polizeiangaben allerdings nichts. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen.

