Schlägerei vor City-Center Polizeibericht Vier angetrunkene Männer greifen Zufallsopfer an.

Schwäbisch Gmünd. Mehrere Anrufer haben am Dienstag kurz nach 8 Uhr bei der Polizei eine Schlägerei vor dem City-Center gemeldet. Vier Beamte des Gmünder Polizeireviers konnten am Ort des Geschehens vier mutmaßliche Täter dingfest machen, teilt die Polizei mit. Zeugenaussagen zufolge hatten die vier Männer im Alter von 24, 29, 32 und 46 Jahren einen 26-Jährigen angegriffen, nachdem dieser in einem Geschäft Einkäufe erledigt und den Laden wieder verlassen hatte. Während zwei Männer wohl auf ihn einschlugen, feuerten die anderen beiden die Schläger an. Die Männer hatten wohl die Nacht durchzecht und waren alle erheblich alkoholisiert. Bei dem Geschädigten dürfte es sich nach Polizeiangaben um ein Zufallsopfer handeln. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der 26-Jährige musste mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung und einer Platzwunde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

12.12.2017 17:44

