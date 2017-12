Am Dienstagabend sind in der Aalener Leibnizstraße zwei Autos ausgebrannt. Das Feuer entstand im Motorraum eines alten VW Polo und griff auf einen Audi über. Verletzt wurde laut Auskunft der Polizei niemand. Sachschaden: 1000 Euro am Polo, 20000 Euro am Audi. Die Feuerwehr war mit 13 Mann und drei Fahrzeugen an Ort und Stelle.Foto: www.7aktuell.de