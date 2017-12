Feuerwehrauto bei Einsatzfahrt ausgebremst Beteiligter Autofahrer flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Aalen. Auf der Friedrichstraße fuhr eine 59-jährige Autofahrerin am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr an den rechten Fahrbahnrand, um ein Löschfahrzeug der Feuerwehr, welches mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, vorbeifahren zu lassen. Der Fahrer eines roten Autos, bei dem es sich vermutlich um einen Audi A 6 Kombi gehandelt hat, fuhr in die entstandene Lücke. Das Feuerwehrfahrzeug musste nun eine Gefahrenbremsung einleiteten um dem roten Audi auszuweichen. Hierbei streifte das Löschfahrzeug leicht das Fahrzeug der 59-jährigen Autofahrerin. Nach der Kollision fuhr das Löschfahrzeug weiter, der Lenker des roten Autos entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen, die Hinweise auf das rote Fahrzeug bzw. dessen Lenker geben können, sich unter Tel. (07361) 5240 zu melden.

