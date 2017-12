79-jähriger verursacht in Ellwangen zwei Unfälle Gesundheitliche Probleme laut Polizei offenbar die Ursache

Ellwangen. Im Sebastiansgrabens in Richtung Bahnhofstraße kam ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstagabend gegen 17.20 Uhr in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Obwohl das Fahrzeug erheblich beschädigt war, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Wenige Minuten später verursachte er auf der Haller Straße einen Auffahrunfall. Er war in Richtung Aalen auf das Auto einer 38-Jährigen aufgefahren, die verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten hatte.

Offenbar waren gesundheitliche Probleme Auslöser der beiden Unfälle, berichtet die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.600 Euro.

