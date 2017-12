Zeugen zu tödlichem Unfall gesucht Fußgänger stirbt bei Abtsgmünd

Symbolbild: Pixabay

Abtsgmünd. Wie bereits von der Polizei am Dienstagabend berichtet, ereignete sich gegen 18.35 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag die Strecke von Rodamsdörfle Richtung Abtsgmünd, als an der Querungshilfe bei der Einmündung zur L 1075 (Richtung Leinroden) ein Fußgänger die L 1080 querte. Der 63-jährige Mann wurde vom Mercedes erfasst und so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Aalen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens übernommen. Den vorliegenden Informationen zufolge soll zum Unfallzeitpunkt dem 46-Jährigen Mercedes-Fahrer ein Auto entgegengekommen sein. Möglicherweise könnte dieser Autofahrer weitere Details zum Unfallgeschehen machen, weshalb er sich dringend bei der Verkehrspolizei Aalen unter Tel. (07904) 94260 melden soll.

zurück © Schwäbische Post 13.12.2017 11:02

Mehr zum Thema Fußgänger tot nach Unfall

Fußgänger tot nach Unfall Alle Artikel der Serie Polizeiberichte