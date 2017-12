Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.45 Uhr: Ein Räumfahrzeug ist am Mittwochabend auf eisglatter Straße bei Ebnat eine Böschung hinabgestürzt.

8.30 Uhr: Der Heidenheimer Yoga-Verein steht in Verbindung zu einer rumänischen Sekte. Das berichtet die "Heidenheimer Zeitung". Die umstrittene „Akademie für traditionelles Yoga“ bietet in Heidenheim Kurse an - auch speziell für Studenten der Dualen Hochschule. Sie gehört zu einer rumänischen Sekte, deren 65-jähriger Guru wegen Menschenhandels und sexuellen Missbrauchs von Interpol gesucht wird, schreibt die "Heidenheimer Zeitung". An der Hochschule sind mittlerweile keine Kurse mehr mit der Yogaschule geplant.

8.15 Uhr: Auf der Kreisstaße 3253 zwischen Täferrot und Utzstetten erfasste ein 45-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr mit seinem Opel ein Reh.

8 Uhr: Der Ostalbkreis ist beim morgendlichen Sturm glimpflich davon gekommen. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Wenige kleinere Schäden wurden der Polizei über Notruf mitgeteilt. Dazu zählt die Polizei unter anderem umgewegte Baustellen-Einrichtungen und eine verdrehte Ampel in Aalen. Heftiger hat es den Rems-Murr-Kreis erwischt. Hier blockierten umgestürzten Bäume mehrere Straßen.

7.35 Uhr: Ein 50-jährigen Frau wurde beim Einkaufen im Aalener Kubus ihr iPhone gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

7.20 Uhr: Offenbar ist gegen 6.30 Uhr der Strom auch in Unterschneidheim ausgefallen. Darüber hat uns ein Leser via Whatsapp informiert.

7.15 Uhr: Die nächsten Regionalbahnen von Aalen nach Stuttgart sind verspätet unterwegs. Der Zug um 7.33 Uhr und der Zug um 8.05 Uhr kommen nach momentanem Stand mit drei Minuten Verspätung in Stuttgart an. Dem RE um 8.35 Uhr fehlt außerdem ein Wagen.

7 Uhr: Weitere Warnungen der Verkehrszentrale: Umgestürzte Bäume auf den Straßen und Sturmschäden auch im Kreis Göppingen. Auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb außerdem Gefahr durch Glatteis - vor allem an den Steigungen.

6.55 Uhr: Die Verkehrsleitzentrale warnt im Rems-Murr-Kreis vor umgestürzten Bäumen auf mehreren Straßen.

6.50 Uhr: In Aalen hat es in der Bahnhofstraße einige Baustellen-Schilder umgeweht. Ein Leser berichtet auf der SchwäPo-Facebookseite von einem Stromausfall in Tannhausen.

6.40 Uhr: Laut Angaben der Bahn führt der Sturm derzeit zu keinen Verzögerungen auf der Rems- und Brenzbahn. Wenige Züge sind nur ein bis zwei Minuten verspätet unterwegs, meist ist die Bahn pünktlich unterwegs. Wir wünschen eine gute Fahrt!

6.30 Uhr: Es ist stürmisch. Dazu gab es am frühen Morgen bereits eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Die Details zum Wetter für heute hat wie immer unser Wettermann Tim Abramowski in seinem Blog zusammengefasst.

6.20 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem stürmischen Donnerstag. Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.