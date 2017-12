Räumfahrzeug rutscht von glatter Straße Unfall zwischen Ebnat und Waldhausen

Aalen-Ebnat. Der 26-jährige Fahrer eines Räumfahrzeuges kam am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Jurastraße in Fahrtrichtung Waldhausen kurz vor der Abzweigung in Richtung Autobahn auf der eisglatten Fahrbahn nach links von der Straßeab, worauf das Fahrzeug eine etwa drei bis vier Meter tiefe Böschung hinabfuhr, dortiges Gestrüpp sowie die dortige Baumbepflanzung durchbrach und auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf ca. 60.000 Euro, den an Gestrüpp bzw. Baumbepflanzung auf ca. 1500 Euro.

