Virngrundklinik trennt sich vom Chefarzt der Unfallchirurgie Dr. Lothar Reinhold Die kommissarische Leitung wird vom Ostalb-Klinikum Aalen aus übernommen

Archivfoto: AK

Ellwangen. Die Kliniken Ostalb haben sich vom bisherigen Chefarzt der Unfallchirurgie der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Dr. Lothar Reinhold getrennt. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vorstand der Kliniken Ostalb und der Vorsitzende des Verwaltungsrates Landrat Pavel bedauern, dass die erfolgreiche unfallchirurgische Arbeit von Herrn Dr. Reinhold nicht fortgesetzt werden kann.

Ab sofort übernimmt Prof. Dr. Michael Oberst die kommissarische Leitung der Abteilung. Prof. Dr. Oberst ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Ostalb-Klinikum Aalen.

Eine Entscheidung über die zukünftige Leitung ist für Februar 2018 vorgesehen.

zurück © Schwäbische Post 14.12.2017 13:59