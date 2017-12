Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Bei Spraitbach kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei auf Einsatzfahrt. Die Polizei hat jetzt Details zu dem Unfall veröffentlicht.

7.15 Uhr: Jeder achte Deutsche findet den Winter super. Das ergab eine aktuelle repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Aber auch die Mehrheit der Bürger, die das Sommerhalbjahr bevorzugt (76 Prozent), kann der dunklen Jahreszeit einige Schokoladenseiten abgewinnen. So schätzen vier von fünf aller Befragten in den Wintermonaten die gemütliche Atmosphäre daheim oder bei Freunden mit Kerzenlicht, Tee und knisterndem Kaminfeuer. Fast ebenso viele genießen es, an Wintertagen die kalte, klare Luft beispielsweise bei Spaziergängen durch verschneite Wälder einzuatmen. Und jeder vierte Bürger meint, in den Wintermonaten besser zu schlafen, was vor allem auf Männer zutrifft. Das Meinungsforschungsinstitut forsa hatte vom 21. bis 24. November 2017 im Auftrag der KKH 1.001 Personen zwischen 18 und 70 Jahren bundesweit repräsentativ befragt.

7 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis geht es bei leichtem Schneefall heute Morgen etwas langsamer voran. Derzeit stockender Verkehr auf der B29 zwischen Mögglingen und Aalen in beiden Richtungen. Auch auf der A7 zwischen Heidenheim und Ellwangen etwas zähfließender Verkehr, ebenso auf der B19 zwischen Oberkochen und Aalen, sowie auf der B29 zwischen Bopfingen und Westhausen. An Steigungen muss ebenfalls mit Behinderungen gerechnet werden. Auch wer zu Fuß unterwegs ist, sollte aufpassen: Verbreitet ist es glatt.

6.50 Uhr: Mehr als jeder dritte Heimtierhalter möchte seinem Tier etwas zu Weihnachten schenken. Das hat eine repräsenative Umfrage ergeben.

6.40 Uhr: Der IC, der um 7.01 Uhr ab Aalen in Richtung Stuttgart fährt, hat momentan ein paar Minuten Verspätung. Die folgenden Züge sind laut Informationen der Bahn pünktlich.

6.35 Uhr: Noch fließt der Verkehr auf den Straßen - schneit es so weiter in den Berufsverkehr ist jedoch mit Behinderungen zu rechnen.

6.30 Uhr: Es schneit am frühen Morgen. Der Deutsche Wetterdienst warnt oberhalb von 600 Meter vor leichtem Schneefall mit Mengen bis 5 Zentimeter. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. Dazu können Windböen auftreten. Hier ist der Wetterbericht von Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.