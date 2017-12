Spiegelglatte Straße: Drei Lkw krachen ineinander Drei Unfälle an der gleichen Stelle in Neresheim

Neresheim. Eisglätte war die Ursache von gleich drei Unfällen an der gleichen Stelle, bei denen am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro entstand. Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Lkw die Frickinger Straße. Dort kam der Lkw in einer scharfen Linkskurve auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Hecke eines Grundstücks. Minuten darauf fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw auf das Fahrzeug auf, da er auf eisglatter Fahrbahn ebenfalls nicht mehr anhalten konnte. Und damit nicht genug: Ein dritter Lkw, gesteuert von einem 26-Jährigen, fuhr in die beiden Lkw, da auch er mit seinem Fahrzeug auf der glatten Straße ins Rutschen gekommen war. Alle drei Fahrer blieben bei den Unfällen unverletzt.

